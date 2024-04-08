Пострадавшим от паводка жителям Самарской области выплатят по 100 тыс. рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о выплатах по 100 тысяч рублей тем жителям, кто потерял имущество из-за подтопления домов паводковыми водами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Планируем выделение средств жителям пострадавших от паводка жилых домов на частичную компенсацию утраты имущества в размере 100 тысяч рублей. Людей в беде не оставим, будем помогать", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Губернатор напомнил, что правительством области уже принято решение о выделении 10 тыс. руб. на каждого человека в тех семьях, чьи дома пострадали от паводка. Деньги предоставляются на первоочередные нужды.

По его словам, на данный момент заявления подали жители 207 пострадавших жилых домовладений - это 588 человек, выплаты уже поступили 96 гражданам.

В настоящее время ситуация с паводком напряженная, но происходит постепенное улучшение, отметил Азаров.

"По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни серьезных ухудшений не прогнозируется. Надеемся, что так и будет. Тем не менее не теряем боевую настороженность, рассчитываем все силы и средства на случай обострения ситуации", - сказал губернатор.

В регионе над ликвидацией последствий паводка работают почти 9,3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники.

По последним данным, за последние сутки вода ушла из 263 жилых домов и с 191 приусадебного участка. Вместе с тем подтопленными остаются 50 частных домов и 900 приусадебных участков. В двух пунктах временного размещения остаются 20 человек, в том числе семь детей.

С 3 апреля в Самарской области введен режим повышенной готовности на всей территории региона из-за активного развития половодья. В двух районах - Большеглушицком и Волжском - введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время паводок активно развивается на юге Поволжья, наиболее сложная ситуация отмечается в Оренбургской области (введен режим ЧС). Также подтопления жилых домов, приусадебных участков и автодорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.