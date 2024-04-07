В подмосковном Щелкове убит полицейский, другой ранен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В рабочем поселке Фряново (Щелково, Московская области) были обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД. Один из них скончался от огнестрельных ранений

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает областной СК РФ.

Введется розыск нападавших, добавили в ведомстве.

"На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительной информации, преступники скрылись на мотоцикле.

"Ведется розыск на территории Москвы и Московской области", - сказал собеседник агентства.