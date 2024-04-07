По делу о нападении на полицейских в Подмосковье разыскивается наркоторговец

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудника полиции в Подмосковье убил подозреваемый в наркопреступлении.

"Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", - написала Волк в своем телеграм-канале.

В свою очередь в областной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и расследование уголовного дела. На место происшествия выехал Щелковский городской прокурор.

Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что в Щелкове возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов: неизвестные убили одного полицейского и ранили другого.

Дело поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным правоохранительных органов, напавший на полицейских скрылся на мотоцикле.