Оренбуржцев, попавших в зону подтопления, временно освободят от оплаты коммуналки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил отработать систему и подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления, сообщила пресс-служба главы региона в своем телеграм-канале.

"Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций", - приводит пресс-служба слова Паслера.

Кроме того, для жителей затопленных домов будут предоставлены кредитные каникулы согласно федеральному закону 134-ФЗ "О внесении изменений в статью 6.1-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".