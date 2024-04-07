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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В двух поселках Оренбурга нет электричества из-за подтопления электрооборудования

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение в поселках Кузнечный и Старокузнечный города Оренбурга временно приостановлено из-за подтопления оборудования, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

"Из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение поселка Старокузнечный, будет временно ограничена подача электричества в дома по улицам Донгузской, Открытой, Кленовой, 1-й Озерной, Лагерной, а также поселка Кузнечный", - говорится в сообщении.

Подачу электричества в поселки планируется возобновить "после снижения уровня воды до безопасной отметки".

Ранее сообщалось, что к вечеру воскресенья уровень реки Урал у Оренбурга поднялся еще на 8 см, до 864 см. Неблагоприятное значение составляет 760 см, опасный уровень - 930 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 07 апреля 2024 годаПаводок в России
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