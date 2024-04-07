Хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка работают на максимуме для поставки хлеба в Орск

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка полностью загрузили свои мощности, чтобы обеспечить хлебом жителей подтопленного паводком города Орска, сообщила пресс-служба главы региона в воскресенье.

В Орске проживает около 190 тыс. человек.

В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, в зоне подтопления в Орске находятся более 6,6 тыс. жилых домов. На месте развернуто 11 пунктов временного размещения вместимостью более 8 тыс. мест.

По данным МЧС РФ, эвакуированы более 2 тыс. человек.