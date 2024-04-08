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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Путин поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком в регионах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации – тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС (Александра) Куренкова", - сказал Песков журналистам.

"По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", - сказал Песков.

Также, по его словам, Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Куренков МЧС Оренбургская область Курганская область Тюменская область
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