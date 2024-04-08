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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Перелив воды через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области, власти проводят эвакуацию, сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

"С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по её отсыпке. (...) Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Паслера, дамба была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье.

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"Уровень воды на отметке 8,5 метров. Спецтехника и службы на месте. Ситуация под контролем", - написал он.

Новотроицк - город в Оренбуржье с населением порядка 90 тыс. человек. Он находится недалеко от границы с Казахстаном.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В воскресенье правительственная комиссия отнесла паводок к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 08 апреля 2024 годаПаводок в России
Новотроицк Оренбургская область
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