Минэнерго заявило, что остановка Орского НПЗ не повлияет на внутренний рынок

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Внеплановая остановка Орского НПЗ не повлияет на обеспечение внутреннего рынка моторным топливом, так как в РФ имеются достаточные запасы для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе. Об этом "Интерфаксу" заявили в Минэнерго.

По данным ведомства, максимальный выпадающий объём составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. Кроме того, большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до паводка, добавили в ведомстве.

"Минэнерго в ежесуточном режиме проводит мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка. Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная и находится под контролем Штаба Минэнерго", - заявили в Минэнерго.

7 апреля 2024 года Орский НПЗ (ПАО "Орскнефтеоргсинтез") был вынужден временно приостановить работу из-за аномального паводка в Оренбургской области. Решение было принято во избежание экологических рисков, для обеспечения безопасности сотрудников и производственного процесса.