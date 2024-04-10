Возобновление цикла Орского НПЗ будет зависеть от паводка

Собственник завода предупредил, что сроки отгрузок могут сместиться

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возобновление работы Орского НПЗ, производственные мощности которого были остановлены 7 апреля, будет зависеть от нормализации погодной ситуации, сообщила пресс-служба "ФортеИнвеста", собственника завода.

"Точные сроки возобновления производственного цикла сейчас трудно назвать, так как они связаны с аномальным природным явлением на всей территории Оренбургской области и соседних областей, - объяснила компания. - В этой связи компания "ФортеИнвест" не отказывается от своих обязательств, но предупреждает, что могут быть смещены сроки отгрузок продукции".

Работа завода была прекращена в связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности. Сейчас в резервуарном парке НПЗ остается произведенная ранее продукция, которую предприятие отгружает авотранспортом для нужд Оренбургской области, уточнили в "ФортеИнвест". Отпускные цены на автомобильное топливо Орского НПЗ не изменились, подчеркнули в компании.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго, объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. "Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт ещё до начала паводка. Максимальный выпадающий объём составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране", - пояснили в ведомстве. Запуск Орского НПЗ ожидается как только уровень воды станет оптимальным, добавили в министерстве. "Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 млн тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд", - уверяют в Минэнерго.

В СПбМТСБ агентству сообщили, что по правилам торгов при наступлении форс-мажорной ситуации, компания обязана направить уведомление в адрес контрагентов по биржевому договору и клиринговой организации. "Если по сделкам наступил форс-мажор, штрафы за изменение сроков отгрузок не налагаются. Также наступление форс-мажора не прекращает обязательств компании, если их исполнение остается возможным после прекращения форс-мажорных обстоятельств и стороны намерены исполнить договор", - разхяснили на бирже.

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.