С космодрома Восточный впервые запустят ракету "Ангара-А5"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Как ожидается, во вторник состоится первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

Головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. 1 февраля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что после завершения реконструкции ПО "Полет" сможет собирать около восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год.

Основным заказчиком семейства является Минобороны РФ.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск станет четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Ракеты семейства "Ангара" должный прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Протоны" использовались, в частности, для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. В 2010-2015 году произошла серия из семи аварийных запусков, которые связывали с человеческим фактором.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.