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Летные испытания ракет "Ангара" планируют завершить в 2025 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Летные испытания ракет "Ангара" легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сообщил заместитель начальника направления конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева - разработчик и производитель ракеты) Денис Берг.

Об этом Берг заявил в ходе трансляции первого пуска "Ангары" с космодрома Восточный, которую ведет "Роскосмос".

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой с Восточного запланирован на 9 апреля в 12:00 по московскому времени.

Данный пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" на Восточном.

Основным заказчиком семейства ракет "Ангара" является Минобороны РФ.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск станет четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Ракеты семейства "Ангара" должный прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

"Протоны" использовались, в частности, для вывода на орбиту модулей Международной космической станции. В 2010-2015 году произошла серия из семи аварийных запусков, которые связывали с человеческим фактором.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара Роскосмос Центр Хруничева
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