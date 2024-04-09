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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Корабли ТОФ отразили атаку беспилотников условного противника возле Курил

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели возле Курильских островов экипажи больших десантных кораблей (БДК) Тихоокеанского флота "Ослябя" и "Николай Вилков", сообщила пресс-служба ТОФ во вторник.

По легенде учения, расчеты радиотехнических боевых частей десантных кораблей во время перехода в море обнаружили несколько низколетящих воздушных целей, приближавшихся со стороны Курил в направлении отряда. На БДК объявили воздушную тревогу, моряки оперативно заняли боевые посты и приступили к выполнению алгоритмов действий при атаке с воздуха, уточнила пресс-служба.

"Благодаря своевременным и грамотным действиям боевых расчетов кораблей все условные БПЛА уничтожены из переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-3". Также на БДК для повышения эффективности поражения "вражеских" беспилотников были развернуты боевые расчеты с антидроновыми ружьями", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все воздушные цели были сымитированы электронным способом. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

Курильские острова ТОФ
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