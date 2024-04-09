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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Жителям затопленных домов в Курганской области выплатят по 10 тыс. рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жители Курганской области, чьи дома были подтоплены в результате паводка, получат по 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба главы региона Вадима Шумакова.

"Принято решение с 9 апреля начать прием заявлений жителей региона, чьи дома подтоплены в результате ЧС, на получение финансовой помощи в 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники МФЦ со вторника выедут в пункты временного размещения (ПВР), где проживают эвакуированные зауральцы, и помогут оформить документы на месте. Тем пострадавшим, кто разместился у родственников или друзей, нужно обратиться с заявлением через портал Госуслуг; МФЦ; непосредственно лично в орган местного самоуправления или в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

"Срок обращения за государственной услугой составляет не более 3 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации", - подчеркивает пресс-служба.

По данным на 8 апреля, в ПВР находились 187 человек, в том числе 41 ребенок. Это число растет.

Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Их вместимость составляет около 25,8 тыс. человек.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

По оперативным данным МЧС РФ, в зону вероятного подтопления попадают 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5,55 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 18,7 тыс. человек, включая 3,6 тыс. детей.

Проводится превентивная эвакуация населения.

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