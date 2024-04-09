Что случилось этой ночью: вторник, 9 апреля
В Орске начала отступать вода, жителей Кургана призвали сделать месячный запас воды, ПВО поразили 4 беспилотника и ракету "Нептун"
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- ПВО за ночь уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника. Об этом заявило Минобороны.
- МЧС сообщило, что вода начала отступать в подтопленных районах Орска. Уровень, однако, остается критическим.
- Курганцев призвали сделать месячный запас воды. Это связано с риском затопления водозаборных сооружений.
- Жителям затопленных домов в Курганской области выплатят по 10 тыс. рублей. Выплата будет осуществляться через МФЦ.
- Медики эвакуируют в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме. На месте обрушения моста в Вязьме работают два восстановительных поезда и 300 железнодорожников.