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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Что случилось этой ночью: вторник, 9 апреля

В Орске начала отступать вода, жителей Кургана призвали сделать месячный запас воды, ПВО поразили 4 беспилотника и ракету "Нептун"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПВО за ночь уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника. Об этом заявило Минобороны.

- МЧС сообщило, что вода начала отступать в подтопленных районах Орска. Уровень, однако, остается критическим.

- Курганцев призвали сделать месячный запас воды. Это связано с риском затопления водозаборных сооружений.

- Жителям затопленных домов в Курганской области выплатят по 10 тыс. рублей. Выплата будет осуществляться через МФЦ.

- Медики эвакуируют в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме. На месте обрушения моста в Вязьме работают два восстановительных поезда и 300 железнодорожников.

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