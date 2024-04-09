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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском за сутки поднялся на 157 см

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области вырос более чем на метр, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Продолжаем отселять людей", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В свою очередь глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова в своем телеграм-канале уточнила, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское за сутки поднялся на 157 см и составил сегодня утром 661 см.

Она напоминает, что неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 см, опасные явления - при уровне в 1060 см.

По прогнозу вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствий, обусловленных прохождением паводкоопасного периода, на территории Курганской области в 2024 году на 9 апреля, опубликованном на сайте ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Проводится превентивная эвакуация населения. По данным на 8 апреля, в ПВР находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Их вместимость составляет около 25,8 тыс. человек.

Росгидромет Курганская область Троицкое водохранилище
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