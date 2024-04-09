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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Река Тобол у Кургана поднялась на 9 см

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 9 см, сообщает мэрия во вторник.

"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8:00 (местное время) 9 апреля 2024 года составляет 334 см (над "нулем поста"). Изменение за 6 часов - плюс 9 см", - говорится в сообщении.

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Сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского за сутки поднялся на 157 см и составил сегодня утром 661 см.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

По прогнозу ГУ МЧС РФ по региону, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 тыс. человек, в том числе 3,7 тыс. детей.

Проводится превентивная эвакуация населения. По данным на 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 187 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе развернуто 92 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Их вместимость составляет около 25,8 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков метро Тобол Курганская область
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