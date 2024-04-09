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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

ПВО за ночь уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Белгород Воронеж
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