ПВО за ночь уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и четыре беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении Минобороны РФ.