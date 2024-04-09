Абхазия стала у россиян одним из самых популярных направлений на майские праздники

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Продажи туров в Абхазию на майские праздники заметно выросли по сравнению с прошлым годом, однако дефицита мест размещения не предвидится, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как сообщил торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, судя по текущим бронированиям, речь идет о серьезном оживлении продаж на российском рынке.

"По данным Минтуризма республики, туры в Абхазию покупают очень активно, и бронировать в этом году начали раньше. В основном востребованы курорты Гагры, Пицунда и сухумские отели. По майским праздникам итоги подведут позже, зато уже есть прогноз в целом на летний сезон - прирост к прошлому году может составить 10-12%", - добавил он.

У туроператора "Интурист" спрос на Абхазию на майские праздники вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года.

"Больше всего востребованы отели с развитой инфраструктурой: подогреваемые бассейны, питание полный пансион или "все включено" - сегмент с этой концепцией в республике сейчас активно развивается. Мы не ожидаем большого роста турпотока в целом по сезону, но отлично сработала кампания раннего бронирования, в том числе майские даты туристы брали заранее. Все понимают, что ближе к заезду все подорожает, да и мест в хороших отелях не останется. С другой стороны, мы взяли обширные квоты в популярных отелях, включая период весенних праздников", - сказали в компании.

По оценке генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, доля турпотока на майские праздники составляет всего 2% от годового объема продаж Абхазии и останется такой же в этом году.

"А в целом майские объемы по Абхазии уже превышают прошлогодние на 30%, бронируют очень хорошо, несмотря на то, что море еще холодное. Но мест в отелях в это время всем хватит, разве что за исключением каких-то редких категорий номеров, к примеру, многоместных семейных", - заметил он.

По его прогнозу, рост спроса, как и годом ранее, приведет к тому, что в июне места в гостиницах и пансионатах региона на все лето будут распроданы.

В компании "Алеан" на Абхазию приходится 23% броней от всего объема туров на праздничные выходные. По Краснодарскому краю это 36%. Туроператор ожидает рост продаж туров в республику в 2,2,5 раза по сравнению с майскими праздниками 2023 года.