Продажи летних туров в Турцию выросли в два-три раза по сравнению с 2023 годом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы в этом году значительно активнее покупают летние туры в Турцию по акциям раннего бронирования, онлайн-агрегаторы фиксируют рост объемов продаж в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

РСТ со ссылкой на группу компаний "Слетать.ру" сообщает, что в целом количество заявок на туры в Турцию увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы выбирают курорты в Аланье (24%), Кемере (23%), Сиде (18%), Белеке (11%) и Анталье (5%).

В интернет-магазине туров Travelata.ru также фиксируют растущий спрос на Турцию.

"В этом году мы видим резкий рост раннего бронирования. Уже в марте объем покупок туров в Турцию на высокий сезон - с мая по октябрь - превысил прошлогодний в три раза. В среднем глубина бронирования составляет 50 дней", - сказал директор по маркетингу компании Олег Козырев.

Он отметил, что доля Турции в общем объеме продаж компании составляет сейчас 62%. В прошлом году популярностью также пользовались путешествия по России и пляжный отдых в Абхазии, а доля Турции составляла только 46%.

По данным агрегаторов, как и год назад, более двух третей туристов планируют остановиться в турецких отелях 5*. В лидерах спроса - системы питания "ультра все включено" и "все включено", на них приходится более 80% бронирований.

Раннее бронирование туров в Турцию в 2023 году прошло не слишком успешно из-за резкого повышения цен турецкими отельерами накануне летнего сезона. В результате спрос в первой половине лета заметно снизился и вырос лишь к концу сезона благодаря скидкам и маркетинговым акциям отелей. В этом году, по отзывам туроператоров, ценовая политика отельеров взвешенная, но на конечную стоимость зарубежных туров негативно влияет ослабление курса рубля.