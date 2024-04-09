Путин поддержал намерение Хабирова идти на выборы главы Башкирии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Башкирии Радия Хабирова выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах руководителя республики.

"Я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми", - сказал он на встрече с Хабировым во вторник.

Путин отметил, что у действующего руководителя региона "в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие".

Он также посоветовал Хабирову больше работать с местным населением напрямую и получать от него обратную связь.