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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Выборы главы Башкирии назначены на 8 сентября 2024 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии приняли постановление о назначении выборов главы республики на 8 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"С принятием соответствующего постановления официально начинается кампания по выборам высшего должностного лица республики", - заявил спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Предыдущие выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Их выиграл выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, он получил поддержку 82,02% избирателей. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал 6,98% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, у каждого из остальных пяти кандидатов - менее 2%. По данным республиканского ЦИК, явка составила 71,8%.

Хабиров заявил о намерении участвовать в выборах руководителя республики в середине апреля.

Башкортостан Радий Хабиров Башкирия Курултай
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