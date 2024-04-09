Переданная в управление Росимуществу "АгроТерра" начала весенний сев

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "АгроТерра", активы которого указом президента переданы в управление Росимуществу, работает в прежнем режиме, приступил к весеннему севу.

"Пока новой информации (по поводу передачи активов - ИФ) нет. В оперативной работе компании ничего не меняется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

На прошлой неделе хозяйства "АгроТерры" в Курской области приступили к полевым работам, начав посевную кампанию. На этой неделе к ним присоединяются хозяйства в других регионах присутствия компании, уточнили в холдинге.

"Закупки удобрений, средств защиты растений и микроэлементов уже завершены, семена подготовлены. Инженерная служба завершает проверку исправности техники. Есть определенные сложности с укомплектованностью запасными частями, но их удается решать", - сказали в пресс-службе.

Президентский указ от 8 апреля 2024 года передал активы холдинга в управление Росимуществу. Речь идет о компаниях "Капитал АгроФинанс", "АгроТерра", "АгроСистема-Регионы" и "АгроСистема".

Как заявил "Интерфаксу" эксперт аграрного рынка Александр Корбут, многое в будущей работе холдинга будет зависеть от решения корпоративных вопросов. "Кто придет в управление, как оно будет организовано. Надеюсь, что изменения не окажут существенного влияния на производственную часть. Земля должна работать и работать хорошо", - сказал он.

"Что же касается операционной деятельности, то ресурсы под эту посевную, думаю, у них полностью закуплены, практическую часть работы в поле они выполнят. В этом отношении больших опасений нет", - заявил Корбут.

Холдинг "АгроТерра" создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. Его компании по состоянию на 2012 год владели более 800 тыс. га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане, сообщал Forbes.

В России группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, элеваторы общей мощностью более 500 тысяч тонн. "АгроТерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. По состоянию на середину 2023 года входила в топ-20 крупнейших агрохолдингов России (по рейтингу аудиторско-консалтинговой компании BEFL) по площади обрабатываемых земель - 265 тысяч га (18 место).