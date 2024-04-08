Путин передал в управление Росимущества активы холдинга "АгроТерра"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал в управление Росимуществу активы холдинга "АгроТерра".

Согласно указу, подписанному 8 апреля и размещенному на официальном портале правовой информации, под управление Росимущества переходят 99% "Капитал АгроФинанс", принадлежащие AgroTerra Investments B.V., 1% ООО "Капитал АгроФинанс" (принадлежат Agro Investments Ltd.), 99% ООО "АгроТерра" (принадлежат AgroTerra Holdings B.V.), 0,9% ООО "АгроТерра" (принадлежат Agro Holdings Ltd.), 0,1% ООО "Агротерра" (ООО "Капитал АгроФинанс").

Кроме того, в управление Росимуществу передаются 50,1% ООО "АгроСистема-Регионы" (принадлежат ООО "АгроСистема"), 49,9% ООО "АгроСистема-Регионы" (принадлежат NAP Finance B.V.), 50,1% ООО "АгроСистема" (принадлежат ООО "Агросистема-Регионы") и 49,9% ООО "Агросистема" (принадлежат NAP Finance B.V.).

По данным Forbes, холдинг "АгроТерра" создан в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. Его компании по состоянию на 2012 г. владели более 800 тыс. га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане, сообщало издание.

В РФ группа объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях, элеваторы общей мощностью более 500 тыс. тонн. "АгроТерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур: сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. По состоянию на середину 2023 г входила в топ-20 крупнейших агрохолдингов России (по версии аудиторско-консалтинговой компании BEFL) по площади обрабатываемых земель - 265 тыс. га.