Уровень Тобола превысил неблагоприятную отметку у курганского Звериноголовского

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области с 14:00 поднялся на 94 см и составляет 893 см, сообщает администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

Власти напоминают, что неблагоприятные явления в районе с. Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см, опасные явления - в 1060 см.

В свою очередь губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем телеграм-канале, что в Звериноголовском за сутки с небольшим прирост составил более 3,5 метров. Прирост по часам составляет примерно 20-50 см каждые 2 часа.

"В Звериноголовском эта ночь будет очень непростой", - считает губернатор.

Вместе с тем, он констатирует, что "парадокс в другом".

"Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Прирост воды в Тоболе за сутки на отметке Курган составил 49 см. Получается эффект "бутылочного горлышка", когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идёт переток воды, но пока медленнее", - написал он.

Шумков отмечает, что сейчас "очень много зависит от того, сколько ещё будут идти сбросы воды с водохранилищ, а также какой объем воды накоплен перед Звериноголовским, и как она будет вести себя выше по течению".

По данным Росгидромета, угроза подтопления всех указанных населенных пунктов сохраняется. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11-14 апреля, добавляет он.