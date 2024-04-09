На "Курганмашзаводе" заявили, что не попали в зону возможного затопления

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Курганмашзавод" находится вне зоны предполагаемого подтопления, паводковая ситуация в Курганской области никак не повлияет на работу предприятия, сообщила его пресс-служба.

"В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Государственный оборонный заказ выполняется, и будет выполняться в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Сейчас на заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города - добровольцами, техникой - в минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации.

"Курганмашзавод" входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

В пресс-службе ЗАО "Курганстальмост" (специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов) "Интерфаксу" сообщили, что предприятие не попадает в зону возможного затопления, работа идет в обычном режиме.

АО "НПО "Курганприбор" (специализируется на выпуске приборной и втулочной продукции оборонного и гражданского назначения) также вне зоны вероятного подтопления, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия, добавив, что работа ведется штатно.

Однако в опасной зоне оказались несколько корпусов ПАО "Синтез" (входит в "Биннофарм групп"). Работники проводят укрепление дамбы. Производство на заводе не остановлено, ведется в прежнем режиме.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. По прогнозу МЧС, в зону подтопления в регионе попадут 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов и 5 тысяч приусадебных участков, 600 дачных участков и 19 тысяч человек. В зоне риска по прогнозам находятся: город Курган, Звериноголовский, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа.