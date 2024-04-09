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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Курганской области эвакуированы 685 человек из-за паводка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области составляет 685 человек, в регионе создано 92 пункта временного пребывания, сообщает областное правительство.

Часть эвакуированных находится у близких. В пунктах временного пребывания размещены 187 человек. Для маломобильных граждан в медицинских учреждениях развернуто 137 коек.

"С 7 апреля в муниципальных образованиях области, подверженных угрозе подтопления, периодически включаются сирены оповещения, постоянно осуществляется смс-рассылка сообщений о необходимости эвакуации из зоны подтопления", - приводятся в сообщении слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Кроме того, в регионе задействуются машины пожарной охраны и полиции с громкоговорителями, распространяется информация о пунктах временного размещения.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Губернатор Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 м.

Хроника 30 марта – 09 апреля 2024 годаПаводок в России
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