Что случилось этой ночью: вторник, 9 апреля

Уровень воды в Урале превысил опасную отметку, Зыгарь объявлен в розыск, в США хотят запретить "Лабораторию Касперского"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уровень воды в Урале под Оренбургом превысил опасную отметку, на утро среды он составляет 965 см. В областном центре подтоплено 300 домовладений.

- Связанная с паводком сложная ситуация в Курганской области прогнозируется до конца апреля. В региона эвакуированы 685 человек.

- Министр обороны Израиля заявил, что дата операции в Рафахе не определена. По словам Йоава Галанта, перед ее началом нужно предпринять несколько важнейших шагов, включая эвакуацию гражданского населения из города и увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа.

- МВД РФ объявило в розыск Михаила Зыгаря. Журналиста разыскивают в рамках уголовного дела, по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

- США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK на сумму $138 млн. Средства пойдут на проектирование и интеграцию систем связи, модернизацию системы, комплекты инструментов и испытательного оборудования, запасные части, обучение и другую поддержку.

- В Штатах планируют запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского". По словам источников CNN, решение находится в стадии доработки и может быть принято уже в апреле.