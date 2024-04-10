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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Уровень Урала в оренбургском селе Илек превысил опасную отметку почти на 10 см

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Илекском районе Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает расти и превысил опасную отметку почти на 10 сантиметров, сообщил телеграм-канал районной администрации в среду.

"По состоянию на 10 апреля на 08.00 (местного времени, 06:00 мск - ИФ) уровень реки Урал в селе Илек - 899 см", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что опасная отметка в Урале у поста Илек - 890 см.

В селе Илек укрепляют и увеличивают защитную дамбу от реки на один метр.

По прогнозам властей, нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

Илек - село, административный центр Илекского района и Илекского сельсовета с населением более 10 тысяч человек.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, где после прорыва дамбы были подтоплены около 7 тыс. домов.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Илек Урал
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