Почти 14,5 тыс. домов подтопило из-за паводка в Оренбуржье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подтопления жилых домов, по данным на вторник, фиксируются в 75 населенных пунктах Оренбургской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По состоянию на 9:00 (местного времени, 07:00 по Москве - ИФ) 16 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ оказалось подтоплено 14 409 жилых домов, 22 940 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

За сутки более тысячи домов освободились от воды, но в четырех муниципалитетах подтопило еще около 350 домов.

Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений, однако существует угроза перелива на трех участках двух федеральных автодорог: М-5 "Урал" и А-305 "Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан - Илекский район".

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано более 16,5 тыс. человек, в том числе 4,6 тыс. детей. Из них 1,1 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ уточняет, что в Оренбурге остаются подтопленными 5,5 тыс. домов и 10,7 тыс. приусадебных участков, однако за сутки уровень воды в Урале упал на 26 см и продолжает снижаться.

Особое внимание в настоящее время сосредоточено на районном центре Илек на юге Оренбуржья, где превышена опасная отметка уровня воды в Урале. В населенный пункт на помощь прибыли 87 спасателей и 17 единиц техники из Татарстана и Самарской области.

"В поселке установлена водоналивная дамба, обустроена земляная насыпь. Эти работы ведутся более 10 дней силами и техникой МЧС России и муниципального образования. Защитное сооружение выстроено вдоль берега реки Урал", - напомнили в ГУ МЧС.

Спасатели отметили, что в настоящее время в регионе для защиты от паводка возведено порядка 30 километров защитных насыпей и дамб, в том числе три километра наливных. Дамбы расположены в Акбулаке, Илеке, Оренбурге и Оренбургском районе, Орске.

Всего с последствиями паводка в регионе борются более 4,5 тыс. человек, добавили в ГУ МЧС РФ.