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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

В Оренбургскую область доставили водоналивные дамбы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил развернуть водоналивные дамбы в Оренбургской области для защиты населенных пунктов от подтопления, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Оренбург 3 км быстровозводимых водоналивных дамб", - говорится в сообщении.

Водоналивные дамбы представляют собой наполняемую водой конструкцию из прочного многослойного композитного материала и позволяют в кратчайшие сроки при минимальных затратах организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, жилых домов, школ, больниц, производственных предприятий, добавили в ведомстве.

"Этим же рейсом было также доставлено 1,5 тыс. одеял, предназначенных для обеспечения пунктов временного размещения, куда на время паводка были эвакуированы жители пострадавших населенных пунктов", - сообщила пресс-служба МЧС РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске и Оренбурге.

МЧС Оренбургская область
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