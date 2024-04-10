Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Дамбу в Оренбурге в районе моста через Урал наращивают на метр

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в среду на 16:00 по местному времени (14:00 по Москве) поднялся до 10,1 м, вода продолжает прибывать, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

В связи с этим в Оренбурге ведутся работы по развертыванию водоналивной дамбы, которую в среду доставили в город бортом МЧС.

"Находимся мы с вами - наш автомобильный мост, улица Чичерина, кольцевое движение на Максима Горького, улица Черепановых, река Урал. Геодезисты "отстреляли" сегодня днем все самые низкие точки данного микрорайона, и мы понимаем, что самые опасные участки у нас как раз здесь, в районе набережной", - сказал мэр на видео, размещенном в его аккаунте.

По его словам, "здесь воду уже перехватили", техника работает, специалисты усилят существующую дамбу и продолжат усиление вверх по течению.

Доставленные МЧС водоналивные дамбы будут располагаться дополнительным сооружением метр высотой "до той точки, которая предотвратит у нас поступление воды сюда на жилую территорию", пояснил Салмин.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Сергей Салмин Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });