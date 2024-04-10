Дамбу в Оренбурге в районе моста через Урал наращивают на метр

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в среду на 16:00 по местному времени (14:00 по Москве) поднялся до 10,1 м, вода продолжает прибывать, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

В связи с этим в Оренбурге ведутся работы по развертыванию водоналивной дамбы, которую в среду доставили в город бортом МЧС.

"Находимся мы с вами - наш автомобильный мост, улица Чичерина, кольцевое движение на Максима Горького, улица Черепановых, река Урал. Геодезисты "отстреляли" сегодня днем все самые низкие точки данного микрорайона, и мы понимаем, что самые опасные участки у нас как раз здесь, в районе набережной", - сказал мэр на видео, размещенном в его аккаунте.

По его словам, "здесь воду уже перехватили", техника работает, специалисты усилят существующую дамбу и продолжат усиление вверх по течению.

Доставленные МЧС водоналивные дамбы будут располагаться дополнительным сооружением метр высотой "до той точки, которая предотвратит у нас поступление воды сюда на жилую территорию", пояснил Салмин.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.