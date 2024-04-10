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Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery (АО "Чери Автомобили Рус") по итогам 2023 года достигла 556 млрд рублей, что превысило результат 2022 года в 3,8 раза и стало исторически рекордным показателем для местного авторынка. Годовая чистая прибыль компании увеличилась на 16,5%, до 34,7 млрд руб.

Как сообщила компания в своей годовой бухгалтерской отчетности, выручка непосредственно от реализации автомобилей составила 538,6 млрд руб. (рост в 3,8 раза), от продажи запчастей - 16,2 млрд руб. (рост в 3,7 раза).

Столь высокий показатель выручки Chery, не имеющей в РФ собственного автомобильного производства, стал рекордным для автобизнеса страны. До этого самые большие обороты на рынке фиксировались в 2021 году у игроков, имевших местные автозаводы, в частности, у немецкого Volkswagen (354,8 млрд руб.) и японской Toyota (332 млрд руб.). У лидера рынка по количеству продаваемых автомобилей "АвтоВАЗа" в 2021 году тоже отмечен самый высокий для него оборот (301,2 млрд руб.). Отчетность за 2023 год российский концерн не публиковал.

Chery РФ
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