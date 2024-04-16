Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайские автопроизводители, предлагая российским покупателям большие скидки, по сути "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент, заявил журналистам глава компании Максим Соколов.

"Китайцы работают в наиболее маржинальном сегменте рынка, то есть меньшим количеством автомобилей они собирают больше денег. Нас выдавливают вот в этот низкомаржинальный сегмент. (...) Разработок, инноваций в этом низкомаржинальном сегменте меньше, потому что его надо дешевле продавать - и вот нас туда давят", - сказал он.

"У нас хотя бы Vesta была хорошим высокомаржинальным продуктом, и технологичным, - сейчас (китайские конкуренты - ИФ) начинают пробивать Vesta этой скидкой 900 тысяч рублей и, заходя в ее сегмент от 1,5 до 2 млн рублей, начинают оттуда выдавливать", - отметил он.

В результате, по словам Соколова, в 2023 году доля выручки "АвтоВАЗа" составила около 10,8% в общем денежном объеме рынка новых автомобилей в России, а в I квартале этого года упала ниже 10%, "и эта тенденция - пугающая".

"И хотя в количественном выражении у нас около 30%, денежная доля продолжает сокращаться", - сказал он.

При этом объемы продаж "отдельных китайских производителей" в денежном выражении уже превышают показатели "АвтоВАЗа", отметил Соколов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Также он напомнил, что чистая прибыль российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery (АО "Чери Автомобили Рус") в прошлом году составила около 35 млрд рублей. "При этом Chery не производит (в РФ - ИФ) локализованную продукции вообще никакую", - подчеркнул Соколов.

Выручка АО "Чери Автомобили Рус" в 2023 году достигла 556 млрд рублей, что превысило результат 2022 года в 3,8 раза и стало исторически рекордным показателем для местного авторынка. Годовая чистая прибыль компании увеличилась на 16,5%, до 34,7 млрд рублей.