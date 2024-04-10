Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в популярный сервис для изучения иностранных языков Duolingo предупреждение о запрете распространения на территории РФ материалов с пропагандой ЛГБТ и требованием проверить свой контент на предмет обнаружения таковых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено) и устранить нарушения. Ответ пока не получен", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ответ на запрос агентства.

В РКН напомнили, что "за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность". Согласно ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ сумма штрафа составляет от 1 до 4 млн руб. "Кроме того, к ресурсу, нарушающему требование закона, могут ограничить доступ", - отмечается в сообщении.

В РКН также заявляют, что "у сервиса Duolingo есть российские аналоги".

В феврале появилась информация, что РКН проверяет Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ. По данным СМИ, общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" пожаловалась в РКН на Duolingo, где активисты, по их словам, обнаружили пропаганду ЛГБТ. В свою очередь в ведомстве тогда сообщили, что такого обращения не получали.

Duolingo - популярный сервис для бесплатного изучения иностранных языков, запущен в 2011 году в США.