Дополнительная техника может понадобиться для возведения дамб в Курганской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 50 единиц техники задействовали в Курганской области для возведения защитных сооружений от паводка, ее количество может быть увеличено, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Южный Урал" Владимир Муравьев журналистам в ходе рабочей поездки в Курган.

Как заявил начальник Ситуационного центра Росавтодора Сергей Николов, проводятся все необходимые мероприятия по предупреждению выхода воды на проезжую часть, размыва дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вместе с тем, если будет существовать прямая угроза безопасности движения транспорта, конечно же, дороги будут перекрыты или ограничено движение для какого-то вида транспорта", - отметил он.

Николов добавил, что в зоне риска находятся дорога Р-254 "Иртыш" на подъезде к Кургану, а также мост через реку Тобол вблизи города.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.