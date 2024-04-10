Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься в Курганской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает расти уровень воды в реке Тобол у Кургана и села Звериноголовское, сообщает правительство Курганской области.

"Уровень воды в Кургане на 20:00 составляет 375 см, плюс 24 см за сутки. В с. Звериноголовское - 985 см, плюс 8 см за 2 часа", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные явления в районе села Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см, опасные явления - при 1060 см.

Уровень воды в Кургане может превысить исторический максимум - отметку в 1087 см.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за поводка.