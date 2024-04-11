Жителям Оренбургской области доставлено 35 тонн гуманитарной помощи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставил 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителям Оренбургской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

"МЧС России доставило партию гумпомощи для жителей Оренбургской области. Сбор помощи инициирован правительством Тульской области. Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав груза входят продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты, пледы и резиновые сапоги.