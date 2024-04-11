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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Что случилось этой ночью: четверг, 11 апреля

Уровень воды в реке Урал под Оренбургом сильно вырос, беспилотник упал на строящееся здание в Липецкой области, ракету "Ангара-А5" допустили к старту

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом за ночь вырос на 32 см. По состоянию на 06:00 11 апреля он составил 1054 см, превысив опасный показатель на 124 см. Жителей призвали эвакуироваться из зоны подтопления.

- Беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе Липецкой области, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ночью на территории области был объявлен режим воздушной опасности.

- Спецборт МЧС РФ доставил 35 тонн гумпомощи для пострадавших от паводков жителей Оренбургской области, в том числе продукты питания, бутилированную воду, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги.

- В Абхазии оппозиция потребовала отзыва из парламента законопроектов, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Среди них проекты законов об "иностранных агентах", о правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в УК, ужесточающих наказание за клевету.

- Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал провести реформы после поражения правящей партии "Сила народа" на выборах в парламент, сообщает агентство "Ренхап". Премьер-министр Хан Док Су, а также три старших помощника президента, по данным СМИ, намерены подать в отставку.

- Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал "Пакт о миграции и убежище", утвержденный в среду Европарламентом. "Это еще один гвоздь в крышку гроба Евросоюза", - написал Орбан в соцсети X.

- Госкомиссия допустила к пуску ракету "Ангара-А5" после автоматических отмен старта 9 и 10 апреля. Старт состоится в 12:00 по Москве с площадки 1А на космодроме Восточный.

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