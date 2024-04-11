Беспилотник упал на строящееся здание больницы в одном из сел Липецкой области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении БПЛА на здание строящейся Центральной районной больницы в селе Доброе.

"Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в регионе был объявлен режим воздушной опасности.