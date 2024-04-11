Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Беспилотник упал на строящееся здание больницы в одном из сел Липецкой области

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении БПЛА на здание строящейся Центральной районной больницы в селе Доброе.

"Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет", - написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в регионе был объявлен режим воздушной опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Игорь Артамонов Липецкая область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л
Паводок в России

Вода в Урале в Оренбурге продолжает прибывать и подошла к многоквартирным домам

Что произошло за день: среда, 10 апреля

Паводок в России

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком
Нападение на Crocus City Hall

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Возобновление цикла Орского НПЗ будет зависеть от паводка

Суд решил взыскать с Euroclear более $44 млн в пользу банка УБРиР

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });