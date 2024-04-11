Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы ПВО над Фатежским районом Курской области, сбито три украинских беспилотника.

"Ночью в Фатежском районе Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении БПЛА на здание строящейся Центральной районной больницы в селе Доброе.