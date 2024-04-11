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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Режим КТО объявлен в одном из районов Кабардино-Балкарии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правовой режим контртеррористической операции объявлен на части территорий города округа Нальчик и Черекского района, сообщает оперштаб КБР в четверг.

"Принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района КБР, ограниченных пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко"", - говорится в сообщении.

До особого распоряжения на этих территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Кабардино-Балкария Черекский район
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