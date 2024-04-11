В пригороде Нальчика заблокированы боевики

На предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарской республике были обнаружены предполагаемые боевики, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", - сообщили в НАК.

Для обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения боевиков начальником регионального Управления ФСБ был введен правовой режим контртеррористической операции, пояснили в ведомстве.

"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в НАК.