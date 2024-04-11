ПВО за ночь сбила 12 украинских дронов над шестью российскими регионами

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за ночь сбили 12 дронов над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Мордовией.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Липецкой области беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.