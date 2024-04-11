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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

ПВО за ночь сбила 12 украинских дронов над шестью российскими регионами

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за ночь сбили 12 дронов над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республикой Мордовией.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Липецкой области беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Мордовия Липецк Тамбов Курск Брянск Белгород
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