Минфин против превышения установленных лимитов при вложении средств ФНБ в проекты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния должны инвестироваться в проекты в рамках уже определенного законодательством лимита, чтобы фонд мог по-прежнему играть роль "подушки безопасности" для бюджета, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Перечень инвестиционных вложений ФНБ определен, законом предусмотрена возможность выделения на такие проекты в общей сложности 4,25 трлн рублей. Там разные активы. Позиция Минфина - нужно работать в рамках этой величины, потому что у бюджета должен быть запас прочности в виде ФНБ", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Расходов сейчас немало. Такой запас должен составлять не менее 7% ВВП, а сейчас он ниже. В условиях корректировки бюджетного правила наполнение фонда идет медленнее", - констатировал министр.

Силуанов также отметил, что Минфин не поддержит предложения по ослаблению бюджетного правила, если такие возникнут. "Не хочется повторить ситуацию 2000-х годов, когда цена отсечения сначала была установлена на уровне $20 за баррель, потом поднималась до $27, $30, $50, пока не дошли до $100 с лишним. Мы и так ослабили правило - цена на нефть для расчета базовых нефтегазовых доходов по первоначальному правилу должна быть сегодня на уровне $45-46 за баррель, а сегодня она - $60 за баррель. В цене отсечения около $40 была логика - стоимость добычи сланцевой нефти как раз в районе $40 колебалась в среднем. А $60 - это достаточно пограничный уровень", - сказал он.

Министр напомнил, что с 2025 года планируется выходить на первичный баланс бюджета без использования ФНБ. "Это очень важно. В прошлом году бюджет исполнен с ростом расходов и доходов на сумму более 3 трлн руб., но дефицит сохранен в пределах плановых значений - менее 2% ВВП. Это позволило обеспечить макроэкономическую стабильность и наряду с действиями ЦБ не допустить неконтролируемого роста инфляции. Так нужно делать и дальше", - сказал он. В текущем году на обеспечение сбалансированности федерального бюджета планируется направить 1,3 трлн рублей из фонда.

Возможность снижения цены отсечения в рамках бюджетного правила, по его словам, пока не обсуждается. "Главное сейчас - не менять подходы к бюджетному правилу", - считает министр.

Объем ФНБ на 1 апреля составил 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В марте он увеличился на 275,75 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда на 1 апреля составил эквивалент 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

В марте из ФНБ было реализовано примерно 23,15 тонны золота. Как поясняли в Минфине, "средства были направлены на финансирование определенных проектов". Эти средства теперь отражены в неликвидной части ФНБ, которая увеличилась на соответствующий объем по итогам этой операции.