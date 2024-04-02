Минфин за месяц продал около 23 тонн золота из ФНБ для финансирования проектов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ за минувший месяц продал порядка 23 тонн золота из Фонда национального благосостояния для фондирования отдельных проектов.

Во вторник ведомство сообщило, что на счетах по учету средств ФНБ на 1 апреля размещено 334,863 тонны золота в обезличенной форме. Месяц назад Минфин раскрывал другой показатель - 358,015 тонны. Следовательно, примерно 23,15 тонны за месяц было реализовано.

"В рамках управления ликвидной частью произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. Эти средства теперь отражены в неликвидной части ФНБ, которая увеличилась на соответствующий объем по итогам этой операции.