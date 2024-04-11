Малый спутник "Гагаринец" выведен на орбиту после старта "Ангары-А5"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Орион", запущенный в четверг ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", сообщили в "Роскосмосе".

Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный в четверг в 12:00 мск. Она вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный пуск стал четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.