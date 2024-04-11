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Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с Восточного

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые стартовала с Восточного
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой стартовала в 12:00 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный. Примерно через 12 минут ракета выведет на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой.

Пуск ракеты состоялся с третьей попытки - 9 и 10 апреля пуски были отменены автоматикой.

Для тяжелой ракеты "Ангара-А5" данный старт стал четвертым в истории. Предыдущие испытательные пуски данной ракеты были выполнены с космодрома Плесецк. Первый испытательный пуск "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года, третий - 27 декабря 2021 года.

Этим пуском начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на Восточном.

Ангара Ангара-А5 Восточный Роскосмос
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