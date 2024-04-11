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Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщило госагентство БелТА в четверг.

Лукашенко будет находиться в Москве с рабочим визитом 11-12 апреля. Запланированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе в формате один на один.

Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Госсовета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге. Будут затронуты вопросы координации действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

На 12 апреля запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Президенты обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия
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