Путин проведет переговоры с Лукашенко 11-12 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

Встреча Лукашенко и Путина в формате "один на один" состоится в Москве 11 апреля, уточнил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

По его информации, ожидается, что лидеры обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. "Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в